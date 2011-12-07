В ЖК «Салават Купере» появятся еще три детских сада на 740 мест

В 2019 году в жилом комплексе «Салават Купере» планируется построить три детских сада на 740 мест. Об этом на отчетной 32-й сессии Казгордумы III созыва сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.«В 2019 году в микрорайоне планируется строительство и открытие еще трех детских садов на 740 мест», – сказал глава города.В микрорайоне уже работают два детсада, куда ходят около 700 детей. Метшин отметил, что в очереди находятся примерно 1000 детей, но проблема будет частично решена за счет открытия трех новых детских садов.Также принято решение о строительстве в микрорайоне еще одной школы на 1224 места. Ее возведут в 2020 году.В прошлом году в «Салават Купере» был введен в эксплуатацию 182-й политехнический лицей. На базе лицея организованы музыкальная школа, спортивные кружки и секции. Жилой комплекс «Салават Купере» состоит из 32 жилых домов на 9 тыс. 350 квартир.Отчетная 32-я сессия Казанской городской Думы III созыва проходит в Казанской ратуше при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова. В повестке дня – 15 вопросов, включая отчеты о деятельности мэра Казани, Казгордумы и Контрольно-счетной палаты за 2018 год.