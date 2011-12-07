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Стало известно, как будет выглядеть изнутри новая школа в Казани №165

В столице появится два таких комплекса.

В этом году в Казани откроют новую полилингвальную школу «Адымнар» на Бондаренко. Строительство таковой предложил первый президент РТ Минтимер Шаймиев.

Первый полилингвальный комплекс должен принять учащихся уже 1 сентября этого года. Он расположится на базе школы №165 с углубленным изучением английского языка. Второй такой построят в жилом комплексе «XXI век».

Также по словам госсоветника РТ, в ближайшие годы в республике создадут еще четыре полилингвальных образовательных учреждений: в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.

КВ
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