Андрей Кузьмин: Мы хотим быть ближе к народу

— Какие изменения в последнее время претерпел «Татарстан-24»?

— У нас появились программы на татарском языке. Есть возможность расширить собственный контент, а также запустить ряд других проектов. Редакция телеканала — это команда профессионалов, которая ежедневно трудится над выходом информационно-аналитических программ. Наши ведущие готовы отыскать причину и следствие каждой проблемы, волнующей телезрителей.

— В наши дни СМИ не может существовать на единственной платформе. Какие инновации были внедрены за последнее время на телеканале?

— Была возобновлена работа сайта. Буквально за две-три недели мы вошли в региональный топ-10, по данным Live Internet. Усилили работу телеканала в соцсетях. Также создали каналы в Telegram, Instagram и Tik Tok. Для последнего переделываем новости, добавляя в них юмористическую основу. Над сайтом и соцсетями работают молодые талантливые ребята. Наша задача — дойти с новостями до самой широкой аудитории.

— В чем особенность программ вашего телеканала?

— Уникальность наших проектов заключается в мощной контентной базе. Нашими партнерами являются все телеканалы республики, входящие в структуру телеканала «Татарстан-24», а также все редакции АО «Татмедиа». Мы имеем доступ к любому республиканскому видеоконтенту — в этом и есть конкурентное преимущество. Еще одна фишка телеканала — оперативность. Служба новостей телеканала «Татарстан-24» создает полную картину дня — следит за тем, что происходит в республике, и первой сообщает об этом зрителю. Новости выходят каждый час!

— Каков лозунг вашего телеканала?

— «Новости со всей республики и для всей республики!».

Хочу пожелать всему коллективу успехов и приглашаю всех заинтересованных к партнерству! Присоединяйтесь к нашим аккаунтам в соцсетях: https://vm.tiktok.com/ZSJ6GLm92/, https://www.youtube.com/channel/UC6BUTDe4pPkcMB0i2wn0_QQ,

http://www.tatarstan24.tv/, https://www.instagram.com/tatarstan24tv /, https://t.me/Tatarstan24TV, https://vk.com/24tatnews.

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