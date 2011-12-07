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Члены президиума Союза журналистов РТ посетили могилу Тукая

Мероприятие было приурочено к 135-летнему юбилею поэта.

В день 135-летия великого татарского поэта, публициста и общественного деятеля Габдуллы Тукая члены президиума Союза журналистов РТ возложили цветы к его месту захоронения.

«Рядом с могилой Тукая каждый татарин еще раз осознает, что не должен терять родной язык и литературу. Это чувствуется и через стихи Тукая, который до сих пор будит нас сквозь стихотворные строки», — отметил Гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Напомним, что в Казани открыли инсталляцию, посвященную Габдулле Тукаю. Арт- объект представляет собой посмертную маску поэта, размером 210 на 160 см, со строками из его стихотворения «Туган тел».

КВ
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