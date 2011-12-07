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Казанские волонтеры завершили консервацию чаеразвесочной фабрики на улице Старой

Памятник гражданской архитектуры XVIII века должен быть выставлен на торги и продан инвестору.

В Казани завершили консервацию чаеразвесочной фабрики на улице Старой. Об этом сообщается телеграм-канале "Архитектурасы".

За минувшую неделю на объекте волонтеры убрали весь пожароопасный мусор, а окна закрыли профилироваными листами.

«Сегодня заделали три последних окна и дверь на красном крыльце. Дом нуждается в скорейшей и полноценной реставрации. Его подвал до сих пор затоплен водой, откачивать её опасно — без гидроизоляции снова затопит, а движение жидкости повредит и без того поврежденную кладку», — пишет автор канала Ян Гордеев.

Сейчас памятник гражданской архитектуры XVIII века находится в собственности муниципалитета. Теперь он должен быть выставлен на торги и продан инвестору с расчетом на то, что в доме проведут реконструкцию. . 

КВ
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