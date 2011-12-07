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Молодежь РТ представила фотоподборку, как бы мог выглядеть Габдулла Тукай в наши дни

На фото представляющий поэта молодой человек позирует на фоне Национальной библиотеки РТ, Старо-Татарской слободы и в экстрим-парке «Урам».

Молодежь РТ представила фотоподборку, как бы мог выглядеть знаменитый татарский поэт Габдулла Тукай в наши дни. Проект подготовили к его 135-летнему юбилею.

Напомним, аккаунт татарского поэта Габдуллы Тукая республиканское общественное движение «Молодежь Татарстана» создала в одной из популярных социальных сетей год назад. Все началось с публикаций, на которых поэт предстал перед пользователями в современной одежде и соответствующих локациях.

На сегодняшний день каждая фотография также цитируется произведением Тукая – на русском и татарском языках. Кроме того, на странице собрали не только строки стихотворений поэта, но и мультфильмы по его произведениям, новости татарской культуры, а также интерактивные тесты на знание произведений писателя.

На фото представляющий поэта молодой человек позирует на фоне Национальной библиотеки РТ, Старо-Татарской слободы и в экстрим-парке «Урам».

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