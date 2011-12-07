Правительство Татарстана составят рейтинг лучших районов для экотуризма

Правительство Татарстана проведет анализ и составит рейтинг наиболее удачных районов РТ для экотуризма. Об этом рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы проводим анализ тех районов Татарстана, которые будут иметь наибольшую туристическую привлекательность. Как только мы его составим, мы начнем вместе с инвесторами осваивать эти районы в плане создания инфраструктуры, объектов и так далее» — отметил Иванов.

По словам Иванова, своей задачей власти называют преумножению объектов экотуризма в регионе. Сегодня Татарстан имеет все необходимые условия для развития экотуризма, по этому каждый год в регионе должно появляться как можно больше туристических зон.

В этом году в Татарстане прошёл обучающий форум по экотуризму. Участники форума рассказали о предлагаемых концепциях, финансах, маркетинге и продвижении экотуризма в районах Татарстана.