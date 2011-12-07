Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Президент РТ поздравил жителей республики с Днем родного языка

Минниханов отметил, что в этом году этот праздник имеет особое значение.

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка и 135-летием со дня рождения Тукая. Обращение Минниханова размещено на официальном сайте Президента РТ.

«Беречь и приумножать родной язык, создавать необходимые условия для его изучения и популяризации, сеять с помощью живого слова „разумное, доброе, вечное“ — приоритетная задача каждого из нас, творческой интеллигенции, общества и государства», — отмечается в обращении.

Президент обратил внимание на то, что в этом году День родного языка имеет особое значение. 2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов дал распоряжение усилить темпы вакцинации жителей республики от коронавируса для формирования коллективного иммунитета.

КВ
Лента новостей