Президент РТ поздравил жителей республики с Днем родного языка

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка и 135-летием со дня рождения Тукая. Обращение Минниханова размещено на официальном сайте Президента РТ.

«Беречь и приумножать родной язык, создавать необходимые условия для его изучения и популяризации, сеять с помощью живого слова „разумное, доброе, вечное“ — приоритетная задача каждого из нас, творческой интеллигенции, общества и государства», — отмечается в обращении.

Президент обратил внимание на то, что в этом году День родного языка имеет особое значение. 2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов дал распоряжение усилить темпы вакцинации жителей республики от коронавируса для формирования коллективного иммунитета.