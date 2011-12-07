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В Горкинско-Ометьевском лесу Казани появится арт-объект «Эффект бабочки»

Арт-объект победил в конкурсе от Coca-Cola.

В Казани к 1 июля появится арт-объект «Эффект бабочки». Местом расположения инсталляции станет Горкинско-Ометьевский лес

Инсталляция победила во всероссийском конкурсе проектов от Coca-Cola, условием которого было применение отходов и вторичного сырья в качестве материалов для объекта. Автор проекта — архитектор Алексей Лазарев.

По словам автора проекта, образ бабочки напомнит жителям столицы, что усилия каждого способны помочь в борьбе с проблемой переработки отходов.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, куда сдать ненужные вещи на дальнейшую переработку.

КВ
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