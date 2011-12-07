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В Казани запустили «вирусные видеоролики» для изучения татарского языка

Видео будет транслироваться на цифровых панелях в общественном электротранспорте, торговых центрах и в фойе гостиниц.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о запуске в городе проекта, посвященного изучению татарского языка. Он стартует в рамках Года родных языков и народного единства, сообщили в пресс-службе исполкома.

Известно, что «вирусные видеоролики» будут транслироваться на цифровых панелях в общественном электротранспорте, торговых центрах и в фойе гостиниц. С помощью них гости и жители города смогут обучиться простым фразам на татарском языке.

«Надеюсь, что все это послужит сохранению родных языков, в том числе татарского языка», — отметил мэр.

КВ
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