В столице РТ ограничат движение на время празднования Дня Победы

В центре Казани в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, временно будут перекрыты дороги.

Временные ограничения для движения транспортных средств будут введены на площади Тысячелетия 4 мая с 18:00 до 23:00, 7 мая с 16:00 до 22:00, а также с 17:00 8 мая и до 2:00 10 мая. Дороги в том числе будут закрыты от ул.Профсоюзная до ул.Батурина; от ул.Право-Булачная и Лево-Булачная до ул.Чернышевского; возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима.

9 мая общественный транспорт Казани будет работать в усиленном режиме.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что 1 и 2 мая в столице Татарстана состоится Казанский марафон. На время его проведения в городе также временно ограничат движение транспорта.