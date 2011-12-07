Дмитрий Песков: Предлагаемые поправки к Конституции РФ не могли устареть за время пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране не повлияла на актуальность поправок к Конституции. Об этом передают РИА Новости.

По мнению Пескова, предлагаемые поправки не могли устареть за время пандемии, а новые запросы появляются постоянно и это нормально, поскольку «общество — это же не закостенелая структура, общество — это живой организм».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что из-за распространения коронавирусной инфекции голосование по внесению поправок в Конституцию РФ было перенесено Владимиром Путиным на более поздний срок. А пока в Татарстане проходит электронное голосование «Единой России».