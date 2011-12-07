Форум IFTE переносится в виртуальное пространство

Впервые в истории крупнейший международный форум по педагогическому образованию IFTE состоится на площадке КФУ в интернет-режиме. Об этом рассказали на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ». Деятели науки поговорят о современных проблемах школьного образования и о профессиональной подготовке учителей в РФ и за границей.

Свой вклад в симпозиум внесут свыше 800 известных российских и иностранных ученых из 196 российских и 79 зарубежных высших учебных заведений США, Германии, Австралии и прочих стран. На главной странице веб-сайта IFTE будет опубликован календарь мероприятий. Все желающие смогут отдать предпочтение тому или иному заседанию или круглому столу, кликнуть на ссылке и тут же очутиться в пространстве форума.

IFTE стартует 27 мая и завершится 9 июня текущего года. Ожидается работа 14 команд исследователей.