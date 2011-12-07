Казанец сбил инспектора ДПС и скрылся

В Советском районе Казани мужчина сбил полицейского и скрылся с места преступления. Об этом передает KazanFirst.

Наезд на сотрудника ДПС был совершен на проезжей части по улице Липатова, 7. Мужчина, управляющий отечественным авто, скрылся с места преступления и попытался уехать от полиции.

Водителя отечественного авто перехватили на Четаева, а инспектора госпитализировали в больницу с сотрясение мозга, гематомами и перелом ноги.

При задержании водителя выяснилось, что он находился в наркотическом опьянении.