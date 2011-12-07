Лифты не представляют опасности из-за COVID-19

Подхватить COVID-19 при поездке в лифте практически нереально. Такую точку зрения высказала Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина во время пресс-конференции, состоявшейся на площадке ИА «Татар-информ».

«Если в грузоподъемной машине больной с очевидными клиническими симптомами, то есть у него кашель, может быть, насморк и высокая температура, тогда можно заразиться», — подчеркнула госслужащая.

Патяшина обратила внимание на то, что, как правило, лифты никто не лижет языком. Все, что делают люди, — это жмут кнопку соответствующего этажа и едут в указанном направлении.

«Если данный лифт являлся лишь местом раздельного пользования каждой семьей, не уверена, что именно он выступил в роли очага», — заявила чиновница.