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Розничная выручка УФПС «Татарстан почтасы» выросла на 22%

Подобный результат стал возможным благодаря внедрению нового формата реализации розничных товаров.

По результатам последних двух месяцев УФПС «Татарстан почтасы» сумело увеличить выручку от розничных продаж на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Наибольшим спросом пользовались продовольственные товары: гречка, подсолнечное масло, чай.

В общей сложности на территории Татарстана действует 340 розничных точек торговли в почтовых отделениях. Отмечается, что купить продукты можно как в самих отделениях, так и заказать через почтальона.

КВ
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