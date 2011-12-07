Розничная выручка УФПС «Татарстан почтасы» выросла на 22%

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По результатам последних двух месяцев УФПС «Татарстан почтасы» сумело увеличить выручку от розничных продаж на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Наибольшим спросом пользовались продовольственные товары: гречка, подсолнечное масло, чай.
В общей сложности на территории Татарстана действует 340 розничных точек торговли в почтовых отделениях. Отмечается, что купить продукты можно как в самих отделениях, так и заказать через почтальона.