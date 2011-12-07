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Строительство нового технопарка в РТ было одобрено президентом республики

Новый технопарк обеспечит логистику и сбыт товаров самозанятых и МСБ.

Президент РТ Рустам Минниханов выразил согласие на создание технопарка в ходе встречи с гендиректором ООО «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук. При этом глава Татарстана пообещал со стороны республики всю необходимую помощь в строительстве.

Резидентами технопарка станут субъекты МСБ, а также самозанятые. Компания «Вайлдберриз», помимо организации логистики, обещает налаживание сбыта продукции резидентов, причем не только на территории России, но и в другие страны.

КВ
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