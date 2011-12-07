Татарстанцев приглашают принять участие в семейном флешмобе

С 25 мая по 1 июня Фонд Андрея Первозванного организует в соцсетях семейный флешмоб. Об этом сообщается на официальном сайте общественной организации.

Каждый год фонд устраивает фестиваль «День детей и родительского счастья», призванный объединить российские семьи. В нынешнем году по инициативе Фонда стартует масштабный семейный флешмоб. Мероприятие должно помочь осознать родителям, что совместная творческая работа с детьми приносит в дом гармонию и взаимопонимание.

Для того, чтобы присоединиться к флешмобу, необходимо с 25 мая по 1 июня опубликовать на своей персональной странице в «Инстаграм», «Фейсбук», «Одноклассники» или «ВК» видеоролик, длительностью, не превышающей 60 секунд, где вы всей семьей поете.

Затем поставить хэштег #деньдетейиродительскогосчастья и отметьте страницу @diana.gurtskaya.official.

Тем, кто смущается выставлять на всеобщее обозрение свои таланты, предлагается выложить необычные снимки своей семьи с хештегом #деньдетейиродительскогосчастья.