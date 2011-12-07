Уточнено расписание ЕГЭ — 2020

Календарь проведения ЕГЭ был утвержден межведомственным заседанием, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Как и указывал ранее президент РФ Владимир Путин, пробные экзамены состоятся 29 и 30 июня.

Основные экзамены пройдут в следующие даты:

3 июля — география, литература, информатика;

6-7 июля — русский язык;

10 июля — профильный экзамен по математике;

13 июля — история, физика;

16 июля — обществознание, химия;

20 июля — биология, письменная часть экзамена по иностранным языкам;

22-23 июля — устная часть экзамена по иностранным языкам.

Резервные дни сдачи назначены на 24 июля, когда можно будет сдать любой из предметов, кроме русского и иностранных языков, а 25 июля — любой из предметов.

Дополнительные экзамены для тех, кто не сумел сдать ЕГЭ в июле по уважительным причинам, пройдут в августе:

3 августа — география, литература, информатика, биология, история, устная часть экзамена по иностранным языкам;

5 августа — русский язык;

7 августа — обществознание, химия, физика, профильная математика, письменная часть экзамена по иностранным языкам;

8 августа — резервный день для сдачи всех предметов.

В сообщении также напоминается о том, что ЕГЭ в текущем году сдают только те выпускники, кто собирается поступать в ВУЗы.