Уточнено расписание ЕГЭ — 2020

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Календарь проведения ЕГЭ был утвержден межведомственным заседанием, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.
Как и указывал ранее президент РФ Владимир Путин, пробные экзамены состоятся 29 и 30 июня.
Основные экзамены пройдут в следующие даты:
3 июля — география, литература, информатика;
6-7 июля — русский язык;
10 июля — профильный экзамен по математике;
13 июля — история, физика;
16 июля — обществознание, химия;
20 июля — биология, письменная часть экзамена по иностранным языкам;
22-23 июля — устная часть экзамена по иностранным языкам.
Резервные дни сдачи назначены на 24 июля, когда можно будет сдать любой из предметов, кроме русского и иностранных языков, а 25 июля — любой из предметов.
Дополнительные экзамены для тех, кто не сумел сдать ЕГЭ в июле по уважительным причинам, пройдут в августе:
3 августа — география, литература, информатика, биология, история, устная часть экзамена по иностранным языкам;
5 августа — русский язык;
7 августа — обществознание, химия, физика, профильная математика, письменная часть экзамена по иностранным языкам;
8 августа — резервный день для сдачи всех предметов.
В сообщении также напоминается о том, что ЕГЭ в текущем году сдают только те выпускники, кто собирается поступать в ВУЗы.