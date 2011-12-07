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В Чистополе поступили жалобы на просроченные продуктовые наборы для школьников

Фотография с школьным продуктовым набором с истекшим сроком годности появилась в одном из местных пабликов Чистополя в социальной сети.

Автор фотографии указывает, что срок годности продуктов истек 3 мая. При этом им подчеркивается тот факт, что поверх старого срока годности была прикреплена наклейка с новым.

На эту жалобу местная администрация сообщила, что будет проведена проверка. Последняя выявила, что сроки годности были подменены производителем. При этом в сообщении говорится о планах администрации подать в суд на недобросовестного производителя, а также обещании заменить продуктовые наборы всем желающим.

КВ
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