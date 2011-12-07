В Казани 27 мая заложат капсулу времени в честь 100-летия ТАССР

В Казани 27 мая перед зданием КазГИК заложат капсулу времени к 100-летию ТАССР, сообщили в пресс-службе института.

В капсулу поместят флешкарту, на которой сохранены программа телевизионного ретро-концерта к 100-летию ТАССР, подготовленная творческой группой КазГИКа, лучшие произведения в области культуры искусства, созданные в Татарстане за последние 100 лет, а также фото, аудио и видео материалы, пожелавших внести свой вклад в капсулу времени, присланные нам со всего ПФО через социальные сети

Напомним, 27 мая 1920 года подписан Декрет об образовании ТАССР.