В Казани на месте Самосыровской свалки высадят рябину и спирею

В Казани на месте Самосыровской свалки и вокруг нее высадят 500 саженцев рябины и 1000 кустов спиреи.

Посадка саженцев станет последним — биологическим — этапом рекультивации. Полигон уже накрыт гидроизоляционной мембраной и грунтом толщиной в 1 метр. Сверху уложен чернозем, засеянный семенами травы «Тимофеевка».

Напомним, рекультивация полигона началась в 2016 году. Самосыровская свалка образовалось стихийно в 1960-х годах и долгое время представляла экологическую угрозу. На рекультивацию свалки направлено 376 млн рублей.