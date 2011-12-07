Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани на месте Самосыровской свалки высадят рябину и спирею

На месте реконструкции полигона проводится последний этап рекультивации.

В Казани на месте Самосыровской свалки и вокруг нее высадят 500 саженцев рябины и 1000 кустов спиреи.

Посадка саженцев станет последним — биологическим — этапом рекультивации. Полигон уже накрыт гидроизоляционной мембраной и грунтом толщиной в 1 метр. Сверху уложен чернозем, засеянный семенами травы «Тимофеевка».

Напомним, рекультивация полигона началась в 2016 году. Самосыровская свалка образовалось стихийно в 1960-х годах и долгое время представляла экологическую угрозу. На рекультивацию свалки направлено 376 млн рублей.

КВ
Лента новостей