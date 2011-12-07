В Казани появилась новая услуга онлайн-няни

Столица Татарстана пополнилась новой услугой онлайн-няни. Об этом на интерактивном форуме для предпринимателей поделилась основательница «КидСпейса» Елена Тихонова.

Как сообщила Тихонова, такая услуга в Казани появилась впервые. В связи с пандемией коронавируса, компания стала работать в онлайн-формате, в следствии чего появилась услуга «Няня-онлайн».

По ее словам, воспитательница может поговорить с ребенком от трех лет на интересующие его темы, попеть с ним песни или потанцевать. Услуга стала спасением для мам, которые работают в онлайн-формате. Стоить такая услуга будет 300 рублей за один час.