В Татарстане уловкам мошенников чаще всего подвержены люди старше 30 лет

В Татарстане чаще всего попадаются на уловки мошенников люди старше 30 лет. Такие данные привел замминистра внутренних дел по РТ Владимир Изаак на брифинге в кабмине РТ.

«Число обманутых людей данного возраста составляет более 40%», — сказал он.

Изаак также отметил, что самый распространенный вид мошенничества — звонок от якобы сотрудников банка с ложным сообщением о попытках перевода или снятия средств со счета гражданина.

Мошенники пытаются любыми способами узнать информацию о банковской карте гражданина, а именно код безопасности, указанный на обратной стороне карты.

Изаак посоветовал татарстанцам быть сознательными и бдительными, а также ни в коем случае никому не сообщать CVV-код.