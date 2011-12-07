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В Татарстане увеличилось количество случаев мошенничества

В Татарстане за четыре месяца 2020 года зафиксировали 2 тыс. случаев мошенничества.

В Татарстане за четыре месяца 2020 года зафиксировали 2 тыс. случаев мошенничества. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал прокурор РТ Илдус Нафиков.

По его словам, каждую неделю у татарстанцев похищают до 50 млн рублей. 47% потерпевших составляют люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Нафиков также уточнил, что раскрываемость подобных преступлений не превышает 10%, поэтому гражданам следует не быть наивными. «Без профилактики, без бдительности с этой проблемой не справиться», — сказал прокурор.

КВ
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