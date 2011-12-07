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В Татарстане выявили 63 новых случаев заражения коронавирусом

В России общее количество зараженных составило 362 342 человека.

В Татарстане выявили 63 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

За сутки выздоровели 133 человека, смертей от инфекции не зарегистрировано.

Всего в Татарстане выявлено 2 912 случаев заражения коронавирусом, 2 092 человека выздоровело, 10 скончались.

В России общее количество зараженных составило 362 342 человека (+8915 случаев за сутки), выздоровевших — 131 129 человек (+12 331), скончавшихся — 2 807 человек (+174).

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