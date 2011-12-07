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Вкладчики Gafarov and Partners потеряли более 43 млн рублей

Заявления в полицию уже написали 36 вкладчиков.

На минувшей неделе было возбуждено уголовное дело по факту заявления 36 вкладчиков фонда Эрика Гафарова. Об этом рассказал в ходе в ходе брифинга сообщил начальник УЭБиПК МВД по РТ Тимур Минушев.

В сообщении говорится, что вкладчики фонда, зарегистрированного в офшорах, потеряли 43 млн рублей.

Помимо создателя фонда в уголовном деле фигурируют трое подозреваемых. По мнению прокурора РТ Ильдуса Нафикова, потерпевших по этому делу должно быть гораздо больше, правоохранительные органы ожидают заявлений от них.

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