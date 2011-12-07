Возобновить свою работу в прежнем режиме работодатели смогут при снижении новых случаев COVID-19

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила что нужно делать предприятиям, чтобы возобновить свою работу в прежнем режиме.

Патяшина заявила, что сперва необходимо «достичь показателя распространенности инфекции до 0,8». Сейчас же он равен 0,9. Ослабление мер для ряда организаций может возникнуть при условии снижения случаев заражения коронавирусом в течение одной-двух недель.

Спикер подчеркнула, что ситуация зависит от добросовестности и дисциплинированности каждого работодателя и его сотрудников.