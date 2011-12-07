Житель Казани перечислил 375 тыс. рублей мошенникам, пытаясь заработать на криптовалюте

38-летний житель Казани стал жертвой мошенников, пытаясь заработать на криптовалюте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по РТ.

По словам потерпевшего, в начале апреля он нашел сайт для получении пассивного дохода путем инвестирования денежных средств. После того, как он прошел регистрацию, на его номер поступил звонок от некого Артура — менеджера сайта. Неизвестный проконсультировал потерпевшего о нюансах работы на сайте, уточнив, что «доход прямо пропорционален вложенным денежным средствам, так как от суммы вложения зависит квалификация трейдера, которой будет помогать в получении дохода». В этот же день с мужчиной связался трейдер Александр, который помогал мужчине вкладывать деньги в криптовалюту.

Всего в период с 15 по 25 апреля мужчина перевел на счет мошенников 375 тыс. рублей, которые трейдер переводил в криптовалюту.

27 апреля мужчина хотел вывести вклад, однако столкнулся с проблемой вывода средств и позвонил своему трейдеру. «Александр пояснил, что для вывода денежных средств необходимо иметь на крипто-кошельке еще столько же, так как их — его и его трейдера — Международная организационная комиссия по ценным бумагам заподозрила в отмывании денежных средств. После этого заявитель заподозрил, что стал жертвой мошенников, и прекратил общение с трейдером», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».