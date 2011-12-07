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Судебный пристав в РТ три года работала с поддельным дипломом об образовании

Сейчас в отношении 46-летней женщины заведено уголовное дело по статье 327 УК РФ.

В Татарстане судебный пристав три года работала с поддельным дипломом об образовании. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, должность судебного пристава жительница Челнов занимала с 2018 по 2021 годы. При трудоустройстве она использовала два поддельных диплома о высшем образовании.

Нарушение вскрылось после ведомственной проверки отдела противодействия коррупции УФССП России по РТ. Женщина свою вину признала.

Сейчас в отношении 46-летней женщины заведено уголовное дело по статье 327 УК РФ, оно передано в Вахитовский районный суд Казани.

КВ
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