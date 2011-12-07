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Казанские артисты вместо концертных залов выступают на балконах

Председатель Союза театральных деятелей РТ, главный режиссер театра имени Камала Фарид Бикчантаев в начале мая 2020 года сообщал, что театры Татарстана могут начать принимать зрителей в июле.

Чуть позже, министр культуры РТ Ирада Аюпова сообщала о возможности открытия в июне в республике небольших концертных площадок. Некоторые творческие коллективы буквально приняли слова министра и сами устроили себе места для выступлений – балконы, о чем свидетельствует видео. Место действия – улица Петербургская. Стоит отметить, что идея правильная, а главное, не нарушающая требований Роспотребнадзора: на площадке не более двух человек, зрители не толпятся, а смотрят выступление артистов на безопасном расстоянии.



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