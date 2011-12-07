Казанский Кремль: Прогнозировать новые послабления неуместно - все решения принимаются в моменте

Власти Татарстана принимают решения о снятии ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в зависимости от текущей ситуации, поэтому прогнозировать новые послабления неуместно, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Мы никогда не анонсируем никаких новых послаблений и всегда ссылаемся на то, что решение принимается исходя из ситуации, то есть в моменте. Никаких прогнозов и планов никогда не строится, поэтому постановление о следующем этапе снятия ограничений выйдет ровно тогда, когда будет принято соответствующее решение», — сказала Галимова.

Ранее замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина сообщила, что весь ряд ограничений, которые снимут на втором этапе выхода из самоизоляции, будет опубликован в постановлении Кабмина РТ.