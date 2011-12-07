Ларионова: Конституционное признание культуры в РФ является принципиально важным

Поправка к статье 68 Конституции РФ позволит полностью рассчитывать на поддержку и охрану культуры со стороны государства, считает зампредседатель Госсовета РТ Татьяна Ларинова. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

«Конституционное признание культуры в Российской Федерации как уникального наследия многонационального народа страны является принципиально важным», — сказала она.

Спикер также напомнила, что Татарстан имеет бесценное культурное наследие, которое много веков создавалось разными народами. Так, на территории республики располагаются более 3,5 тыс. объектов культурного наследия, три объекта входят в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Многие объекты требуют реставрации, ремонта и ухода.