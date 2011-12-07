Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минниханов отправился в Кировскую область на открытие мемориала войнам 311-й стрелковой дивизии

На аллее установят бюст Герою Советского Союза командиру 1069-го полка, уроженцу Татарстана Заки Хабибуллину.

Рустам Минниханов сегодня, 26 июня, отправился в Кировскую область на открытие мемориала воинам 311-й стрелковой дивизии, в том числе 1069-й стрелкового полка, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Так, на аллее будут установлены барельефы с изображением лиц солдат, а также бюсты Героям Советского Союза командиру дивизии Борису Владимирову и командиру 1069-го полка, уроженцу Сабинского района Татарстана Заки Хабибуллину. Татарстанец получил звание Героя Советского Союза за сражение в Польше. Хабибуллин погиб в бою 1 мая 1945 года, поднимая солдат в атаку.

КВ
Лента новостей