Муфтий РТ проголосовал по поправкам в Конституцию и призвал мусульман Татарстана последовать его примеру

Перед входом председатель ДУМ РТ после обязательного измерения температуры получил одноразовый набор избирателя: маску, перчатки и ручку. Далее показал члену избирательной комиссии паспорт в развернутом виде, взял бюллетень и направился в кабину для голосования.

По его мнению, Конституция – это договор между обществом и государством. С учетом него будут выстраиваться взаимоотношения на следующие года: как жить, выстраивать земную жизнь.

- А мы знаем, что земная жизнь касается следующей жизни. В этом договоре мы обозначаем семейные ценности и другие вопросы, которые касаются наших детей и так далее. Наша обязанность прийти и проголосовать, – сказал Камиль хазрат.

Самигуллин также привел в пример притчу о муравье, который стремился потушить костер. Когда его спросили, почему он так старается, тот ответил: «Зато, когда Господь спросит меня, я скажу, что делал все, что было в моих силах».

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июня включительно.