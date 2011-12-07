На 14 процентов снизился по итогам мая объем выручки в аптеках России

Ранее фиксировался рост продаж. Самое большое снижение отмечено в категории препаратов для лечения респираторной системы, объем покупок снизился на 28%, по сравнению с апрелем, а также противоопухолевых средств и иммуномодуляторов (снижение на 26%). Аналитики отметили, что в отдельных категориях препаратов количество реализованных средств не снизилось, а даже чуть подросло (на 0,5%) — это противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты.

Эксперты считают, что выручка и дальше продолжит падение. Впрочем, в летние периоды всегда отмечается небольшое снижение спроса на фармпродцукцию. Дальнейшее падение выручки неизбежно, полагает исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. Спрос в летние периоды на лекарственные препараты имеет картину сезонного падения всегда, пояснила она. Возможности по развитию интернет-торговли безрецептурных средств дают основания полагать о стабильности аптечного бизнеса даже в такой непростой период, как пандемия коронавируса.