Низамов: КГАСУ должен проявить активность во время всенародного голосования по Конституции РФ

Учащиеся и весь педагогический состав КГАСУ присоединятся ко всенародному голосованию по поправкам к Главному документу нашей страны, проходящему с 25 июня по 1 июля. Об этом ректор вуза Рашит Низамов сказал в интервью журналисту ИА «Татар-информ».

-Мы не остаемся в стороне и будем участвовать в голосовании… Мне поправки нравятся, они гуманные и касаются всех слоев российского общества, всех возрастных групп… Поправки затрагивают систему здравоохранения и экологию. Понятны моменты, имеющие отношение к семейным ценностям, — подчеркнул он.

Низамов полагает, что педагоги и воспитанники подконтрольного ему учебного заведения поддержат изменения, вносимые в Конституцию России.

К слову, в КГАСУ открылся избирательный участок. Его работа согласуется с требованиями всех санитарных норм и правил. Ректор уверен, что голосование в академии будет отмечено высокой явкой и соблюдением необходимых мер предосторожности.