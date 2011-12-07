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Поправки в Трудовой кодекс о работе в дистанционном формате вступят в силу уже 1 января 2021 года

В России состоится общественное обсуждение поправок в Трудовой кодекс, которые внесены в Государственную Думу по инициативе партии «Единая Россия». Эти поправки должны законодательно закрепить специфику дистанционной работы и защитить права тех, кто работает в удаленном режиме.

В поправках предлагается ввести четкие правила трудовых отношений «на удаленке», удобные и эффективные как для начальника, так и для сотрудников. Об этом рассказала председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

Поправки об удаленной занятости в перспективе коснутся очень многих россиян. Во время обсуждение поправок каждый работодатель, каждый работник сможет внести свои предложения по этому вопросу.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», в первом чтении поправки будут рассмотрены в Госдуме 21 июля. Второе чтение запланировано ориентировочно на осень.

КВ
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