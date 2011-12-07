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Председатель Госсовета Татарстана проголосовал по поправкам к Конституции России

Фарид Мухаметшин проголосовал сегодня на избирательном участке № 43.

«Речь идет о внесении изменений в действующую Конституцию России. Думаю, это важно не только для всей страны, но и лично для каждого. Поэтому мы посчитали нужным в первые дни общероссийского голосования прийти и отдать свой голос, что и сделали», – сказал Фарид Мухаметшин.

Напомним, голосование по поправкам в главный закон страны стартовало вчера, 25 июня и продлится до 1 июля. Ранее Президент РТ Рустам Минниханов так же принял участие в общероссийском голосовании.

КВ
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