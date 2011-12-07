Протоирей Геннадий Четвергов: «Поправки в Конституцию – долгожданный процесс»

Улицы Боевая, Лагерная, Аракчинская – все это частный сектор. Люди привыкли жить не по городскому укладу, население, в основном, старшего возраста, которое привыкло действовать как велит городская власть.

Так получилось и с выборами. По словам председателя участковой комиссии Татьяны Сорокиной, избиратели ориентируются на 1 июля и в этот день ожидается основной наплыв. Всего за эти дни на избирательном участке побывали чуть более 100 человек.

Среди них - настоятель старообрядческого храма протоирей Геннадий Четвергов. Конечно же, мы поинтересовались его мнением о поправке к статье 67 Конституции РФ, где говорится о сохранении памяти предков, передавших потомкам идеалы и веру в Бога.

- Поправка важная, это неоспоримый факт, - высказался настоятель. – Теперь необходимо дождаться, подзаконных актов и тогда станет ясно, жизнеспособная эта поправка или нет. Что касается самого процесса корректировки существующей Конституции, то он назрел давно. Мы – граждане своей страны, сформулировали их устно, осталось только облечь эти поправки в государственный документ, что сейчас и происходит.