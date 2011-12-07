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В МФЦ начали принимать заявление на оказание еще трех социальных услуг

Теперь в офисах многофункционального центра жители Татарстана могут подать заявления на выдачу удостоверения многодетной семьи, на присвоение звания и выдачу удостоверений «Ветеран труда» и «Ветеран труда РТ», на оказание государственной помощи за счет средств республиканского бюджета.

Как сообщается на сайте МФЦ РТ, услуга должна быть предоставлена в течение 10 рабочих дней. При необходимости дополнительной проверки документов или сбора дополнительных сведений — в течение не более 30 дней.

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