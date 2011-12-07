В МФЦ начали принимать заявление на оказание еще трех социальных услуг

Теперь в офисах многофункционального центра жители Татарстана могут подать заявления на выдачу удостоверения многодетной семьи, на присвоение звания и выдачу удостоверений «Ветеран труда» и «Ветеран труда РТ», на оказание государственной помощи за счет средств республиканского бюджета.