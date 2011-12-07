В Татарстане в апреле 2020 года браков зарегистрировано в 4 раза больше, чем расторгнуто

В Татарстане в апреле этого года зарегистрировано в 4 раза больше, чем расторгнуто. Соответствующие данные представила консалтинговая сеть FinExpertiza.

Согласно данным аналитиков, в Татарстане в апреле 2020 года брак зарегистрировали 515 пар (в апреле 2019 — 1 436 пар), а расторгли — 133 пары (в апреле 2019 — 1 237 пар). Таким образом, количество заключаемых браков снизилось на 64,1%, а количество расторгнутых — на 89,2%.

В целом по стране количество браков в апреле этого года снизилось на 40,5%, а разводов — на 74,4%.