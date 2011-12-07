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Борис Титов: «В Татарстане заботиться о развитии перерабатывающих производств начали давным-давно»

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей посетил Татарстан.

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил Татарстан с рабочим визитом.

«Второй день в Татарстане. Совмещаем сразу три полезных дела. Форум „Региональный рост — поиск эффективных решений“, организованный правительством республики. Межрегиональная конференция уполномоченных. И расширенная межведомственная группа при Генеральной прокуратуре по Приволжскому федеральному округу», — написал Титов на своей странице в facebook.

Титов отметил, что республике давно начали заботиться о развитии перерабатывающих производств. Он также отметил, что в этом плане Татарстан является хорошим примером.

«Сегодня сюда можно приезжать на экскурсии — учиться, как надо», — написал Титов.

В Татарстане Титов встретился и с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

«Пообщались с Рустамом Миннихановым и закрепили этот союз. Глава Татарстана полностью разделяет нашу установку на то, что России нужны специализированные промышленные парки в средних городах, с населением от 250 тысяч. И самое важное — государство должно взять на себя подводку инфраструктуры, строительство корпусов, льготы по последующей аренде, льготы по налогам на первое время. Только так можно взрастить в стране производственный МСП, которого нам так не хватает», — добавил Титов.

КВ
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