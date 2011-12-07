С 10 часов утра на Лебяжьем озере Кировского района Казани проводились мастер-классы по традиционным народным ремеслам, концерты творческих коллективов. Здесь же были открыты подворья, где Новошешминский, Чистопольский, Алькеевский, Апастовский, Камско-Устьинский и Верхне-Услонский муниципальные районы Татарстана представили традиции, культуру, обычаи народов, проживающих в этих районах. Также на главном майдане состоялся концерт звезд татарской эстрады. А потом начались традиционные спортивные состязания: борьба көрәш, бой с мешками, бег с коромыслом, бег с яйцом в ложке, перетягивание каната.

Гостями Сабантуя стали Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, который в эти дни находится с официальным визитом в Татарстане, депутаты Государственной Думы РФ и Госсовета РТ, главы муниципальных районов.

— В этом году мы провели Сабантуй во всех районах и городах республики. Сегодня Сабантуй в Казани. Несмотря на пандемию, мы все-таки решили провести праздник, конечно, с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности. Береги себя, близких! — подчеркнул в своем выступлении Фарид Мухаметшин, — Сабантуй — наше национальное достояние. В нем отражается самобытная татарская культура, традиции и характер народа. Сабантуй проводят не только в нашей республике, но также во многих регионах России. Этот древний народный праздник стал известен во всем мире.

В приветственном слове Председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа отметил:

— Спасибо всем за такой праздник в таком красивом месте. Спасибо трудолюбивому народу Татарстана. Мы всегда радуемся вашим успехам в экономике, социальному благополучию вашей республики. Это праздник не только татарского народа, но и всего многонационального Татарстана.

Татарстан и его столица Казань для нас всегда является примером стабильного и динамичного развития.