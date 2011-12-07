Татарстанские пчеловоды винят в гибели пчёл жару и олигархов

Пчеловоды Татарстана усиливают сотрудничество с Минсельхозом для борьбы с потравами. По мнению специалистов, гибель пчёл в Татарстане связана с потравами, а виновны в этом хозяева предприятий. Об этом в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан 24» сообщил глава РОО «Пчеловоды Татарстана» Шавкат Хайруллин.

«Почему сейчас потравы идут? Это олигархи, но на них трудно найти управу», — сказал Хайруллин.

Хайруллин рассказал, что земля обрабатывается химикатами. Также он напомнил, что идёт обработка семян. Через обработанные поля летают пчёлы, которые гибнут под воздействием химикатов.

«Но перед тем они приносят пыльцу или нектар в улей, где молодняк, и вся семья погибает», — пояснил специалист.

Сейчас «Пчеловоды Татарстана» связались с министром сельского хозяйства и продовольствия РТ, который теперь состоит в группе Whatsapp «Группа оповещения» и реагирует на сообщения о потравах.