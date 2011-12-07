Владимир Кутилов: Безопасность граждан будет одним из приоритетов предвыборной кампании 2021

В России всё готовится к предстоящим осенним выборам в Госдуму. Уже выработаны агитационные стратегии для партий, задачей которых является в первую очередь обезопасить население от волны новых заражений. Члены экспертного клуба выразили мнение по поводу особенностей агитации во время избирательных кампаний 2021 года.

По словам политтехнолога Владимира Кутилова, безопасность граждан будет одним из приоритетов предвыборной компании 2021. Он выразил уверенность, что кандидаты от партий имеют достаточно ресурсов для того, чтобы провести безопасные программы ОДД и развернуть массовые кампании в сети.

Общественный деятель Анна Соколова считает, что основной упор в предстоящей кампании будет делаться на социальные сети, ведь уровень заболеваемости растёт, а значит, проведение встреч с избирателями будут подвергаться критике ещё ни один раз. По её мнению, один из верных путей для безопасной кампании – это вакцинация населения.

Член общественной палаты Карачаево-Черкесской Республики Ханафий Хасанов уверен, что законодательная база по регулированию вопросов размещения агитационных материалов в сеть, которая имеется сейчас в РФ, может усовершенствоваться в связи с пандемией, так как актуальность проникновения интернета во все сферы в жизни в стране только растёт.