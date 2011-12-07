Казанские врачи прооперировали девочку с редкой аномалией груди

В Казани специалисты ДРКБ и маммологического центра прооперировали девочку с редкой аномалией — бурный рост молочных желез, сообщили в минздраве РТ.

Из-за патологии девочку беспокоили головная боль и тяжесть при ходьбе, также развилось искривление позвоночника.

«Со слов мамы, лишь с весны прошлого года у девочки начали развиваться зачатки молочных желез, а уже в июне пошел их бурный рост. Внешний их вид настораживал, груди опускались до пупочной области», — рассказала врач-гинеколог Лилия Хайруллина.

Девочка проходила обследование в ДРКБ и на базе частного маммологического центра. Признаков онкологии или изменений в органах врачи не выявили.

Операция прошла успешно. Теперь девочка будет жить полноценной жизнью. «Единственным минусом является то, что она не сможет кормить грудью. Если говорить об эстетике, мы приложили максимум усилий, чтобы девушка ощущала себя девушкой. С возрастом грудь приобретёт свою естественную форму, — уточнил заведующий хирургическим отделением ДРКБ Михаил Поспелов.