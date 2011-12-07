В Казани врачи РКБ выходили двойняшек, родившихся раньше срока с внутриутробной пневмонией

В Казани врачи РКБ выходили двойняшек, который родились с внутриутробной пневмонией, сообщает пресс-служба РКБ.

«Эти двойняшки решили появиться на свет на 31-й неделе. Мама родила Полину и Марка сама, без хирургического вмешательства. Крохи весили всего по 1,5 килограмма. Как нередко бывает в таких случаях, малыши родились с внутриутробной̆ пневмонией̆», — рассказали в больнице.

Новорожденных сразу же поместили в реанимацию Перинатального центра РКБ, где их сразу же подключили к аппаратам ИВЛ. Обоим деткам были назначены препараты для созревания легких.

26-летняя мама малышей сцеживала им молоко каждые три часа и не отходила от детей ни на шаг.

«Мама постоянно разговаривала со своими малышами, гладила их и терпеливо ждала улучшений», — уточняется в сообщении.

Спустя три недели дети задышали самостоятельно и стали набирать вес.

На данный момент маму с новорожденными выписали. Деткам осталось добрать вес до трех килограмм, чтобы можно было перейти на полноценное грудное питание.