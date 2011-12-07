Инфляция в Поволжье выросла из-за поднятия тарифов ЖКХ

Уровень инфляции в Приволжском федеральном округе в июле 2020 подрос на 0,1 и составляет 3,4%, сообщила пресс-служба Волго-Вятского главного управления Центробанка России.

Эксперты объясняют рост инфляции нехваткой в продаже отдельных видов фруктов — таких, как цитрусовые и яблоки, а также традиционной летней индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Годовая продовольственная инфляция в ПФО в июле увеличилась до 4,3% после 4,1% в июне. Однако, например, в Татарстане высокие запасы сахара по-прежнему позволяют его стоимости оставаться ниже, чем год назад.

Кроме того, в Республике Татарстан в июле до 4,5% после 5% в июне уменьшился годовой прирост цен на молочную продукцию, что связано с ростом предложения на рынке. В нашей республике производство молока по-прежнему находится на достаточно высоком уровне.

Сильнее, чем в июне, выросли цены на чай, кофе и какао — сказалось ослабление рубля в конце первого квартала.

Годовая непродовольственная инфляция в округе в июле незначительно повысилась: до 3,3% после 3,2% в июне.

Так, например, отмечено снижение спроса на медикаменты и бытовую химию, это замедлило годовой рост цен на них. Любопытно, что в июле жители Приволжья по-прежнему покупали смартфоны, планшеты и телевизоры дешевле, чем годом ранее — благодаря росту насыщенности этими товарами местного рынка.