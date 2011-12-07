Треть инфицированных коронавирусной инфекцией в Татарстане не имеют симптомов болезни

Об этом сообщили в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

При этом за 24 августа выздоровели 36 человек. Всего в Татарстане 5164 человека победили недуг.

Среди заболевших доля детей до 17 лет составляет 4,6%. Большинство заболевших — лица 40 — 64 лет, на их долю приходится порядка 40% случаев заболевания. Еще 16% — это лица старше 65 лет.

По клиническим формам заболевания картина такова: доля внебольничной пневмонии составляет 28,6%, по типу ОРВИ болезнь протекает в 41% случаев, еще 30% заболевших переживают инфекцию бессимптомно.

С момента возобновления международного авиасообщения в казанский аэропорт прибыли 8 рейсов из-за рубежа. Любовь Авдонина напомнила, что прибывающие из-за границы могут сдать материалы для теста на коронавирус прямо в здании аэропорта. За последние дни такой возможностью воспользовались 504 человека, пока случаев заболевания COVID-19 не выявлено.

Любовь Авдонина также рассказала, что в Роспотребнадзор поступила информация об использовании поддельных справок о противопоказаниях к ношению масок и перчаток.

— Предъявляют справки непонятного содержания, — объяснила она. — Например, что человеку противопоказано ношение маски и перчаток с очень странным диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких». Где легкие и где перчатки?

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ напомнила, что медицинские справки должны иметь две печати — медучреждения и врача, в то время как обсуждаемый документ имел только одну печать — от индивидуального предпринимателя.

— Мы передадим данный документ в соответствующие органы, — закончила она.